Футболист Тарасов обвенчался с моделью Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов обвенчался со своей третьей супругой – моделью Анастасией Костенко. Новость о венчании стали известна из Instagram девушки с ником rasulova_valentina.

На странице одной из пользовательниц Instagram появился снимок, на нем изображена пара, стоящая в церкви. Девушка отметила на фотографии Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова. В описании к снимку указаны аккаунты звездной пары и хештеги, свидетельствующие о том, что футболист и модель повенчались.

В Сети пользователи бурно подхватили новость о венчании пары. Многие ожидали, что Тарасов или Костенко поделятся снимками на своих страницах, но пока что фотографий с церемонии не было. Ранее модель размещала снимок в свадебном платье, там она указала о грядущем событии.

Пользователи осудили Костенко за брак и венчание с уже дважды разведенным мужчиной. Многие отметили, что в таком возрасте связывать свою жизнь со взрослым и не единожды женатым – весьма глупо. Тем не менее, нашлись и добрые комментаторы. Они желали паре счастья и советовали им не обращать внимание на хейтеров, продолжающих атаковать страницы футболиста и модели.