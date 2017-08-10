Первый муж Полины Гагариной Петр рассказал о причине развода с ней

Полина Гагарина никогда не высказывалась о её личной жизни и всегда умалчивала информацию, о семейной жизни с первым мужем Петром Кисловым. И причину их разлада рассказал он.

Артистка начала романтические отношения с Петром Кисловым еще во время обучения МХАТ. В 2007 году пара заключила свои отношения браком официально, а через пару месяцев у супругов родился сын Андрей. Из слов Петра выяснилось, что влюбленные были очень похожи внутренне, как две капли воды, и хотели друг от друга одинаковых вещей из-за большого сходства характерами. два года семейной жизни пара осознавала, что идти на уступки друг другу они были не готовы. Еще год супруги делали все возможно, чтобы реабилитироваться и спасти их брак, но все попытки не увенчались успехом и они решили развестись.

Но даже после разрыва отношений,для их совместного сына, бывшим супругам удалось сохранить теплые дружеские отношения.

Сейчас Полина Гагарина уже четыре года счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Позже у них родилась дочь Мия.

В настоящие дни, семья проводит время на Мальдивах. Вместе с ними на отдых поехал сын Полины от первого брака Андрей.