После исполнения "Wild Thoughts" на "Грэмми" лицо Рианны стало мемом

Лицо Рианны прератили в мем после того, как на церемонии вручения премии "Грэмми" она исполнила песню "Wild Thoughts". Во время выступления она активно работала мимикой, что заставило ее поклонников поразмышлять, на какие ситуации в жизни можно отреагировать таким же выражением лица.

Поклонники известной американской исполнительницы Рианны превратили в мем ее выражение лица после того, как она исполнила свою популярную композицию "Wild Thoughts" на церемонии вручения престижной премии "Грэмми". В переводе на русский название песни значит "Дикие мысли", и во время ее исполнения певица исполнила "дикие" африканские танцы. Также в это же время она активно работала мимикой, и ее выражение лица удивило и позабавило фанатов.

После этого пользователи в различных социальных сетях стали публиковать GIF-файлы с выступления и подписывать их смешными фразами. Например, одна из фанаток в шутку написала, что у нее такое же выражение лица, когда она получает еду, когда голодна. Другой же пошутил, что также сжимает зубы, когда в душе его окатывает кипятком.