Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат

Американский кинорежиссер Вуди Аллен выпускает новый фильм "Дождливый день а Нью-Йорке". Но стал вопрос о том, выйдет ли он в прокат. Ранее приемная дочь режиссера, обвиняет его в домогательстве.

Дилан Ферроу выставила ему обвинение в попытке изнасилования. Голливудское движения MeToo против сексуальных домогательств, в настоящие дни вновь заинтересовалась этой историей.

Компания Amazon должна была заниматься выпуском фильма в прокат, но после скандальной истории Аллена, предполагает, что лента может вообще не выйти на экран, либо же выйдет, но без проката в кинотеатрах и без пиара.

И даже время кастинга у Вуди Аллена возникла проблема с набором актеров, так как многие работающие с ним артисты, отказались от сотрудничества с ним.