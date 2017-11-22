Дмитрий Маликов впервые рассказал о рождении сына

Знаменитый российский исполнитель Дмитрий Маликов официально подтвердил информацию о рождении сына. Об этом радостном событии он рассказал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, 24 января в петербургской клинике "Ава-Петер" суррогатная мать родила Дмитрию Маликову и его супруге Елене сына. Информацию об этом Маликов подтвердил на своей странице в соцсети. Как отметил исполнитель, когда он записывал видеообращение, еще не произошло главное событие прошлого года его жизни, а именно, рождение сына. Теперь же это случилось, и теперь Маликов абсолютно счастлив.

Артист пожелал всем поклонникам такого же счастья, а также поблагодарил их за добрые слова и поддержку, которые всегда его вдохновляют.

Перед этим радостным событием Дмитрий Маликов отметил свой 49 день рождения в Петербурге. Он рассказал, что несмотря на то, что иногда он выглядит смешно и нелепо, он дышит воздухом 2018 года. Он не собирается стать одним из тех старых исполнителей, которые паразитируют на своих "древних" композициях.

Маликов пообещал фанатам, что в скором времени сменит имидж, а также еще много сюрпризов в новом году.

Стоит отметить, что своего новорожденного сына Дмитрий Маликов уже зарегистрировал в Twitter. Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсети.