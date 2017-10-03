Лариса Гузеева испугалась своего отфотошопленного снимка

Популярная ведущая рейтингового шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказалал своим поклонникам, что её пугают собственные снимки, которые подвергались редактированию в фотошопе.

Знаменитость сообщила, что совершенно не умеет пользоваться фоторедакторами и никому не рекомендуют искусственно менять свою внешность. На днях Ларисе Гузеевой поклонники прислали её же фотографию, которую предварительно обработали в шотошопе. Телеведущая испугалась собственного снимка и заявили, что никогда не хочет так выглядеть, как человек на фото.

Поклонники поддержали Гузееву в комментариях и заявили, что Ларисе совершенно не нужно корректировать себе внешность, так как для своего возраста женщина выглядит замечательно.