Анджелина Джоли вместе с дочерьми отправилась на встречу с сирийскими беженцами

Американская актриса Анджелина Джоли вместе с дочерьми отправилась в Иорданию, чтобы встретиться там с сирийскими беженцами. Отмечается, что вместе с актрисой поехали ее дочери: 11-летняя Шайло и 13-летняя Захара.

Как известно, уже 13 лет американская актриса Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН. Она часто посещает сирийских беженцев и все их проблемы принимает близко к сердцу. На этот раз, голливудская звезда отложила съемки, взяла с собой дочерей Шайло и Захару, и отправилась в Иорданию на встречу с сирийскими беженцами.

Там они осмотрели лагерь "Заатари", а также пообщалась с девочками, которые принимают участие в образовательном проекте TIGER. Школьницы, благодаря международной гуманитарной помощи, в том числе, и со стороны самой Джоли, изучают арабский и английский языки, а также математику.

Отмечается, что поездка, которая состоялась в воскресенье, 28 января, стала третьей для 11-летней Шайло и первой для 13-летней Захары.