Сергей Шнуров в своем Instagram запустил серию стихотворений и видеообращений к протоирею Всеволоду Чаплину, который утверждал, что музыкант за нецензурщину в своих песнях попадет в ад. В своих высказываниях Шнуров высмеял священников и сравнил храмы с борделями.

Шнуров нередко публикует в своем Instagram стихотворения и высказывания, высмеивающие различных людей, события или сферу в целом. В этот раз конфликт разгорелся между музыкантом и протоиреем Всеволодом Чаплиным.

Чаплин в эфире на радио указал, что Шнуров за свои матерные песни попадет в ад. В ответ на это музыкант указал, что предпочтет раю, где будут находится такие как Чаплин, ад, где «черти сварят из него бульон».

В своих стихах Шнуров использовал ту самую нецензурную лексику, за которую получил угрозы попасть в ад. Музыкант оскорбил священников, отметив, что среди них могут быть плохие люди, где под словом «плохие» Шнуров применил мат.

Также Шнуров сравнил храмы с борделями и высмеял чиновников, которые прячутся за законом и крестят «надутые животы». В Сети стихи от музыканта приняли позитивно, записи набирают массу лайков и активно комментируются.