Юлия Саймолова готовится к конкурсу "Евровидение-2018"

Артистка Юлия Самойлова начала подготавливаться к конкурсу "Евровидение-2018. Об этом рассказали в дирекции общественных связей Первого канала. "Евровидение-2018" будет проведено в Лиссабоне с восьмого по 12 мая.

В нем будет принимать участие 43 страны. Как сообщили на Первом канале, в марте в прошлом году, когда у Юлии Самойловой еще не отказали в участии в конкурсе, она точно станет участницей конкурса "Евровидение" если не в 2017 то точно в 2018 году. Они подтвердили, что это именно так и случится.

На данный момент Самойлова начала подготовку. "Евровидение 2017" проходило в мае в Киеве. Представить Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова, но в Службе безопасности Украины запретили певице въезжать на территорию страны на три года, из-за того, что она дала концерт в Крыму. Европейский вещательный союз предложил России транслировать конкурс через спутник или же взять другого конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.