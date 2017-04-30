Фильм из Якутии получил приз на американском кинофестивале‍

Фильм из Якутии получил приз на кинофестивале Sundance‍, который ежегодно проходит в США. Картина "Genesis 2.0" режиссера Максима Арбугаева рассказывает историю о якутских охотниках, которые занимаются поисками останков мамонтов. Она награждена за отличную операторскую работу.

Операторов фильма "Genesis 2.0" наградили за хорошую работу операторов. Примечательно, что кинолента была создана в Якутии, а получила награждение от жюри из Соединенных Штатов. Они посчитали, что она достойна премии Sundance‍. Конечно же, этому был безмерно рад режиссер Максим Арбугаев, который занимался созданием первой части картины. В ней рассказывается о насущной жизни жителей Якутии и о том, каким трудом им приходится зарабатывать на пропитание своей семьи. Многие из них вынуждены уехать на Новосибирские острова, чтобы искать останки мамонтов и продавать их.

Вторая часть фильма посвящена генетикам, которые исследуют эти останки, в частности бивни и другие роговые наросты. Ее снимал уже другой режиссер, Кристиан Фрай, однако он отметил, что постарался передать ту же атмосферу, которая присутствовала в первой части, а также показать реальную жизнь охотников из Якутии.