Поклонники Анны Семенович восхищены ее шикарной грудью в купальнике

Накануне Анна Семенович опубликовала в своем Instagram новое фото, где показала шикарную грудь в фиолетовом купальнике. Звезда позирует бассейне на одном из островов Таиланда.

Вчера Анна Семенович опубликовала в своем профиле Instagram новое фото, где предстала перед поклонниками в одном лишь купальнике. На снимке видно лишь верхнюю часть ее тела, однако даже она получила множество хвалебных комментариев со стороны фанатов. Они отметили, что телеведущая обладает прекрасным телом, а в особенности им понравилась ее пышная грудь. Фотография получила почти 52 тысячи отметок "Нравится".

Семенович написала под фото, что уже какое-то время пытается осваивать психологию, а также занимается дыхательными практиками. По ее мнению, такие меры способствуют оздоровлению и хорошему самочувствию.