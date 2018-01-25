Сбежавший от Сенчиной в США сын возвращается в Россию за наследством

Единственный и любимый сын Людмилы Сенчиной проживает в США. Со слов поэта Ильи Резника, это и было главной болью певицы. Она всегда жалела, что отпустила сына за границу, однако теперь он возвращается в Россию за наследством матери.

По словам Ильи Резника, Людмила очень сильно любила всего ребенка от первого брака Вячеслава Тимошина, она задаривала его дорогостоящими подарками и исполняла любое его пожелание. Она всегда чувствовала вину перед сыном, из-за того, что ее очень много времени ее не было рядом с сыном и она не могла уделить ему достаточно внимания. Когда Тимошину исполнилось 19 лет, он создал свою рок - группу. Очень быстро, и не без помощи мамы, однажды иностранные продюсеры заметили группу и отправили артистов на гастроли за границу, оттуда Тимошин уже не вернулся, и остался навсегда жить в Америке.

После молодой человек бросил музыкальную карьеру и стал работать страховым агентом. Сенчина приезжала в гости к сыну, но очень редко, это «не могло компенсировать недостаток общения с сыном». Как рассказал друг семьи СенчиноЙ, Тимошин успел простится с матерью перед смертью его вызвал из США последний супруг артистки.