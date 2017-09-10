Звезды появились на "Грэмми" с белыми розами, выражая протест против домогательств

На вручение премии "Грэмми" звезды пришли с белыми розами. Таким образом они выразили свой протест против сексуальных домогательств.

Впервые за 15 лет вручение премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" прошло в Нью-Йорке. Звезды появились на церемонии в роскошных нарядах, украшенных белыми розами. Розы символизируют протест знаменитостей против сексуальных домогательств.

Таким образом свой протест выразили Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо, Келли Кларксон, Pink, Ne-Yo, а также многие другие.

Стоит отметить, что все звезды выразили поддержку движению Time’s Up и MeToo, которые борются за гендерное равенство в шоубизе и призывает оказывать помощь жертвам сексуального насилия.

Напомним, что на кинопремии "Золотой глобус" многие звезды появились в черных нарядах и со значками Time’s Up, выражая протест против сексуального домогательства.