Российскому пианисту вручили Grammy за инструментальное исполнение

Российскому пианисту Даниилу Трофимову вручили Grammy за инструментальное исполнение. Об этом сообщили на сайте премии, церемония вручения проходила в прямом эфире.

26-летний артист получил премию за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа. Даниил уже четыре раза был номинирован на премию, однако эта награда стала для пианиста первой. Юбилейная 60-я церемония вручения Grammy прошла в воскресенье в Мэдисон-сквер-гарден в городе Нью-Йорке.

Это одна из самых элитных премий на планете. Она принадлежит Американской академии звукозаписи с 1959 года. Победители определяются с помощью голосования жюри. В ноябре прошлого года отметили, что премия Grammy не выбрала не одного белого исполнителя в категории "Лучший альбом года" и "Лучший новый исполнитель".

Представитель Академии звукозаписи США Нил Портнов назвал это "историческим событием". на прошлой церемонии награждения Grammy случился инцидент з-за того, что награду за лучший альбом получила британская артистка Адель. Многие считали, что награду должна была получить Бейонсе, а на решение жюри повлияли расовые предрассудки.