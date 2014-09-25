Свои чувства Кэти Холмс и Джейми Фокс показали публично

Американские актеры Кэти Холмс и Джейми Фокс официально подтвердили свои отношения, правда публично выставлять свои чувства не собирались.

Парочка старается не распространятся о своей личной жизни, именно поэтому их совместные снимки на Грэмми 2018 произвели фурор. По красной дорожке молодые люди прошли раздельно. А вот в зале они, скорее всего, позабыли, что там их могут тоже увидеть. Фотографы, воспользовавшись утраченной бдительностью звезд, запечатлели их нежные переглядывания и быстро выставили в интернет. Фанаты обрадовались, что Кэти, которая долгое время была одна, нашла свою вторую половинку.

По мнению большинства, Джейми это отличная опора для Кэти. Слухи о романе парочки длятся уже четыре года, только теперь они стали явью.