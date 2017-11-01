Мария Порошина резко постарела из-за неудачного макияжа

Поклонники считают Марию Порошину одной из самых красивых российских актрис. Однако недавно знаменитость ужаснула неудачным макияжем с тонной тонального крема, который моментально состарил женщину.

На своей страничке в Instagram Мария Порошина разместила снимок, который поклонники посчитали неудачным. Дело в том, что фотография показала все несовершенства, которые есть на лице знаменитости, к тому же многие посчитали, что актрисе не стоит так сильно увлекаться тональным кремом.

Пользователи Сети стали в комментариях утверждать, что из-за неудачного макияжа Порошина резко состарилась: «Очень много тонального крема. Срочно нужно умыться», «Зачем так портить естественную красоту?», «Лицо блестит и кожа неровная, неудачный макияж».