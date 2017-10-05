Диана Шурыгина опубликовала рекомендации по употреблению алкоголя

Диана Шурыгина, известная как «жертва» изнасилования на пьяной вечеринке, решила поделиться с пользователями советами по употреблению алкоголя. По словам «девочки – на донышке» спиртного нужно пить «в меру», а каждый день нужно проживать «как последний».

В своем профиле в одной из социальных сетей Диана Шурыгина в очередной раз обратилась к своим врагам, которые регулярно пишут о девушке оскорбления. Звезда телешоу уже стала героиней мемов, над ее фразами насмехаются миллионы пользователей. Саму девушку это сильно оскорбляет, что лишь подначивают агрессивно-настроенных пользователей.

В этот раз Шурыгина заявила, что не намерена тратить свою жизнь на обиды и страдания от травли. Девушка признала, что половина страны относится к ней с ненавистью, но это вызывает у нее лишь улыбку.

Диана Шурыгина порекомендовала пользователем проживать каждый день как последний. На счет алкоголя девушка отметила, что употреблять спиртное нужно «в меру». Пользователи сразу же пошутили о ее популярной фразе «на донышке», когда Шурыгина утверждала, что выпила совсем немного, но почему-то оказалась в бессознательном состоянии.