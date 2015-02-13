Актер «Глухаря» Денис Рожков пришёл в больницу с переломами

Актер знаменитого сериала «Глухарь» Денис Рожков пришёл в больницу с переломами. Артист получил травмы несколько дней назад.

Российский киноактер и телеведущий Денис Рожков сегодня пришел на прием к врачам скорой медицинской помощи Москвы. Специалисты выявили у него перелом двух ребер и травму грудной клетки.

Такие довольно серьезные травмы 41-летний столичный артист получил несколько дней назад. Рожков сообщил, что упал неудачно на землю. В настоящее время он наблюдается у врачей, но от полноценной госпитализации решил отказаться.

Напомним, что Денис Рожков запомнился широкому зрителю по работе в телевизионном сериале о жизни сотрудников правоохранительных органов «Глухарь».

Ранее сообщалось, что пенсионерка получила серьезную травму в общественном транспорте Брянска.