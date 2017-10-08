Подписчики спорят об имидже Зои Бербер

Зоя Бербер, больше известная как Лера Оборина из "Реальных пацанов", решила сменить имидж и вместо блондинки она предстала в образе брюнетки, чем вызвала бурю эмоций разного характера у своих поклонников..

На своей страничке в соц сетях Зоя Бербер выставила фотографию с хэштегом «nocomments», которая разделила армию подписчиков на два лагеря. Все потому, что ранее актрису видели только блондинкой, а в этот раз она предстала в образе брюнетки. Комментарии посыпались один за одним. Для кого-то Бербер стала старше, кто-то просто высказался, что блондинкой было лучше, другие наоборот поддержали актрису. Тем не менее, ее фото набрало 30000 лайков. Есть и третья категория, которая объясняет смену имиджа – это простая работа в фотошопе.

Помимо актерской карьеры, Зоя Бербер пробует себя и в роли телеведущей. Она будет вести программу о путешествиях.