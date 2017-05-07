Алена Водонаева призналась о пагубной привычке

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне успешная телеведущая Алена Водонаева призналась, что не всегда вела исключительно здоровый образ жизни. По словам девушки, она на протяжении трех лет курила сигареты.

Алена Водонаева в личном микроблоге рассказала, что не является идеальной, как никто из людей. Оказывается, знаменитость курила табак на протяжении трех лет. По словам самой Водонаевой это было ещё 11 лет назад. Тогда она бросила курение и стала активно заниматься своей внешностью.

«Я помню было время, когда я курила сигареты. Длилось это в рамках заядлых курильщиков относительно не долго - 3 года, но это было систематически. В два дня пачка!», - написала Водонаева. Бросить курение знаменитости помогла любовь и новый мужчина, ради которого она захотела стать лучше.