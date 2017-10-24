Джигарханян раскритиковал Высоцкого и сравнил с Монро

Актер Армен Джигарханян раскритиковал творчество Владимира Высоцкого и сравнил его с Мэрилин Монро. Инцидент произошел во время прямой связи на телевидении.

82-летний артист Армен Джигарханян принял участие в качестве гостя в программе телевидения, которая была посвящена памятной дате знаменитого исполнителя песен и актеру Владимиру Высоцкому.

В телевизионном шоу принимала участие также его бывшая супруга Людмила Абрамова. В ходе прямой связи по интернету Джигарханян дал свою оценку творческому пути Высоцкого. Он выразил сомнения, что умерший в 1980 году актер обладал большим талантом.

Джигарханян заявил, что поэзия Пушкина куда лучше, чем у Владимира Высоцкого. Актер сообщил, что в свое время Высоцкий был скандальным явлением, как и Мэрилин Монро.

Однако с его мнением практически никто не согласился. Ведущий ТВ-шоу Максим Галкин после казуса признался, что не поставил бы выступление Джигарханяна в эфир, если бы заранее мог знать, что посыплется критика.