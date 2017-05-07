Алёна Водонаева похвалила Сергея Собянина за транспортные узлы в Москве

Телеведущая Алёна Водонаева похвалила мэра Москвы Сергея Собянина за организацию работы по строительству транспортных узлов. Знаменитость отметила, что её поразило то, насколько глубоко заложена станция Нижняя Масловка.

По словам Алёны Водонаевой, она постоянно наблюдает за строительством в Москве, это уже привычное явление. Российская столица постоянно проходит процесс обновления и роста, открывают нужные, масштабные и глобальные проекты. Больше всего поразила телеведущую именно Нижняя Масловка, по информации новостного издания «Версия Инфо».

Алёна Водонаева назвала то, что она там увидела, «приключением и удивительным путешествием», практически «другим миром». Телеведущая отметила работу строителей, а также хорошую организацию со стороны властей Москвы, включая и Сергея Собянина.