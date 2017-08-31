Марию Шарапову подозревают в романе с другом Кейт Миддлтон

В СМИ появились версии о том, что Мария Шарапова, появляющаяся в обществе в компании бизнесмена Александра Гилкса, закрутила с мужчиной роман. Как утверждают журналисты, друг Кейт Миддлтон состоит с теннисисткой в романтических отношениях.

По данным журналистов, Мария Шарапова и Александр Гилкс вместе прилетели из Лос-Анджелеса. По прибытию пара известных персон села в одно авто и покинула аэропорт. В обществе посетителей аэровокзала и перед журналистами теннисистка и бизнесмен вели себя скромно, но слухов им избежать не удалось.

Известно, что бизнесмен является владельцем аукционного дома, на его счету лежат десятки миллионов. Сам он давно признан завидным холостяком. Мария Шарапова сейчас официально никак не комментирует свои отношения с Гилксом.

До «дружбы» с бизнесменом спортсменка встречалась с баскетболистом Вуячичем. Сейчас Шарапова официально ни с кем в отношениях не состоит. СМИ утверждают, что теннисистка и бизнесмен, который является приятелем Кейт Миддлтон, состоят не только в дружеских отношениях.