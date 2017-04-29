Татьяна Устинова похудела на 100 кг и рассказала об этом

Российская писательница Татьяна Устинова похудела на 100 килограммов. Знаменитость рассказала, как это можно сделать за три года.

Автор популярных романов и детективов из России Татьяна Устинова приняла участие в телевизионном ток-шоу, где рассказала, что не так давно ее вес достигал значительных показателей.

Это могло вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. Об этом несколько раз предупреждали писательницу лечащие врачи, которые фиксировали у нее отеки на ногах, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Устинова решила перебороть себя и перестроиться ради сохранения здоровья и собственных детей. Знаменитость стала изнурять себя различными эффективными диетами, при этом могла сама неплохо готовить. Иногда со стороны могло казаться, что она вовсе голодает.

Также упор был сделан и на дополнительные физические упражнения в спортивном зале. В итоге за три года 49-летняя Устинова смогла сбросить около ста килограммов веса и сейчас прекрасно себя чувствует.