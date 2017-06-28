Поклонники Кати Жужи заметили разницу в объемах правой и левой груди

Поклонники участницы телепроекта "Дом-2" Кати Жужи заметили разницу в объемах её правой и левой груди. О таких наблюдениях они заявили после публикации фотографии на Instagram.

Катя Жужа выложила снимок с курорта на Мальдивах, где она запечатлена в ярком купальнике и тунике от бренда Empire of summer. Некоторые подписчики заметили, что левая грудь знаменитости больше правой. Они "на глаз" определили, что одна из них 3-го размера, а другая - 2-го. Этот факт заставил некоторых комментаторов усомниться в отсутствии хирургического вмешательства и обратиться к автору поста за подробностями.

Однако ответа от Кати Жужи не последовало. Более того, спустя час таких комментариев уже не было. Можно предположить, что владелец аккаунта подчищает критические высказывания и оставляет лишь восхищенные.

Сейчас под публикацией находятся исключительно положительные обращения, которые восхваляют красоту и формы светской львицы. За короткое время фото набрало почти 26 тысяч отметок "Нравится".