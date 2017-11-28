Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри нарушит королевскую традицию

Американская актриса и невеста принца Гарри Меган Маркл планирует на собственной свадьбе нарушить королевскую традицию проведения церемонии и выступить с официальным заявлением. Об этом сообщают зарубежные издания.

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая, где в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке пригласили около 800 гостей. Недавно стало известно, что 36-летняя Меган Маркл немного нарушит королевские традиции и после венчания выступит с официальным заявлением. Девушка сообщила, что хочет публично сказать любовные слова своему супругу, а также поблагодарить королеву и других членов королевской семьи.

Стоит отметить, что Гарри и Меган больше других королевских пар занимались планированием своей свадьбы. Они ясно дали понять, что хотя официальный протокол будет соблюдаться, свадьба все-таки будет отражать их собственные вкусы и личностные качества.