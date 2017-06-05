Настасья Самбурская устроила «День счастливых людей»

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram опубликовала пост, удививший пользователей. Звезда выложила снимок в необычном образе и призвала всех своих подписчиков говорить друг-другу лишь приятные слова и обниматься.

Как отметили пользователи, пост Самбурской показал актрису с доброй и позитивной стороны. Звезда часто снимает ироничные ролики, а под снимками нередко публикует тексты, высмеивающие качества людей. В этот раз Самбурская отошла от скандалов и провокаций, звезда решила устроить «День счастливых людей».

На новом снимке Самбурская изображена с длинными черными волосами и в ярком бомбере. Звезда призвала всех пользователей говорить друг-другу лишь приятные слова. Также актриса передала своим подписчикам теплые слова и предложила всем обниматься.

В комментариях помимо комплиментов о необычном образе пользователи похвалили Самбурскую за теплый и добрый призыв. Многие предположили, что развод с актером Кириллом Дыцевичем стал для актрисы переломным моментом. Звезда по-прежнему не комментирует подробности своих отношений с актером, что подогревает еще больше слухов.

Ранее Самбурская научила общению с бывшими парнями. Поклонники отметили, что уже скучали за шутками актрисы, которая «с головой» ушла в работу, стараясь не думать о разрыве с возлюбленным.