Диана Шурыгина хочет стать девственницей и изнасиловать хейтеров

Во время выхода передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым 29 января станет ясно, почему Диана Шурыгина хотела вернуть девственность и изнасиловать хейтеров. Об этом рассказала дизайнер Мария Цигаль, слова которой в дальнейшем опроверг Андрей Шлянин, являющийся мужем изнасилованной Шурыгиной.

Издание VistaNews предоставило информацию, что Мария Цигаль в ходе съемок на передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказала, что Диана Шурыгина хочет вернуть девственность после изнасилования Сергеем Семёновым. Именно ему и будет посвящен эфир передачи на телеканале «Россия 1». Мария Цигаль повторила свои слова и в профиле соцсети Instagram. Спустя некоторое время муж Дианы Шурыгиной Андрей Шлянин опроверг данную информацию.

Он акцентировал внимание на том, что это всё выдумки и замужняя Диана не собирается возвращать девственность. Кроме того, такие предлоги создавались для передачи «Пусть говорят» и личного канала Андрея Малахова в YouTube, который рассказывал про «шуры-муры» Шурыгиной. Мнения пользователей соцсетей по этому поводу отличаются. Часть из них верит словам Шлянина, но нашлись и те, кто поменял мнение после публикации о раскрытии мошеннических действиях Шурыгиной в возрасте 14-15 лет.