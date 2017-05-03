В Благовещенске выступит известный рэпер Элджей‍. Музыкант из Новосибирска выйдет на сцену в столице Амурской области 23 февраля.

Любители задорной рэп-музыки Приамурья готовятся встретить своего кумира из Новосибирска. В Благовещенск с единственным концертом приедет исполнитель Элджей‍.

Выступление скандального рэпера состоится в столице Амурской области 23 февраля в одном из развлекательных ночных клубов города. Сообщается, что билеты в кассах должны появиться на следующей неделе. Стоимость посещения концерта обойдется фанату примерно в 1400 рублей.

Настоящее имя Элджей‍ Алексей Узенюк. Начинающий музыкант родился и вырос в Новосибирске. Уже несколько лет занимается активной гастрольной деятельностью по всей стране. Музыкант записал первый альбом в 2013 году, а сама карьера хип-хоп исполнителя началась примерно 9 лет назад.