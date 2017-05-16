В ожидании ответа Бузовой: Жена Дмитрия Тарасова показала своё свадебное платье

Ростовская модель Анастасия Тарасова, ставшая женой футболиста Дмитрия Тарасова, показала в своём блоге свадебное платье, которое надевала на торжественное мероприятие. Поклонники стали ждать ответ от экс-жены спортсмена Ольги Бузовой, которая всячески копировала на протяжении года образы его нынешней возлюбленной.

Информация о том, что Анастасия Костенко (Тарасова) начала встречаться с футболистом Дмитрием Тарасовым, удивила многих. Его экс-супруга Ольга Бузова в течение 2017 года всячески копировала образ невесты спортсмена. Когда появилась информация о свадьбе Тарасова и Костенко, то певица даже себя плохо чувствовать стала.

На торжественном мероприятии не было роскошных нарядов, но как теперь выяснилось, это была лишь маскировка. Анастасия Костенко, взявшая в дальнейшем фамилию мужа, была в обычном наряде, но 28 января в своём блоге показала свадебное платье, а в описании просто указала, что у неё «свадебное настроение».