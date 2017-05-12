Анну Ардову осудили за отдых после смерти бывшего мужа

В Сети поклонники актрисы Анны Ардовой осуждали женщину за развод с мужем, который не так давно умер от онкологии. Теперь же поводом для осуждения стали снимки Ардовой с отдыха на Шри-Ланке, по мнению подписчиков, актрису должна «покусывать совесть».

Анна Ардова на время переставала публиковать снимки в своем Instagram. Не так давно, 30 декабря, скончался ее экс-супруг Александр Шаврин. Пользователи осудили Ардову за развод после 20 лет брака, после к гневным комментариям добавились и слова о «бессовестности» актрисы, которая «бросила больного мужа незадолго до его смерти».

Теперь же, поводом для осуждения стали новые снимки в Instagram Анны Ардовой. Актриса поделилась с подписчиками своими фотографиями с отдыха на Шри-Ланке.

Пользователи пишут о том, что со дня смерти экс-супруга не прошло и 40 дней, а Ардова уже решила «веселиться». По словам комментаторов, актрису должна «покусывать совесть». Также многие утверждают, что после смерти мужа нельзя так быстро прийти в себя и снова начать улыбаться.