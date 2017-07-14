Джей Зи будет спасать брак с Бейонсе

Популярный рэп-исполнитель Джей Зи обозначил свои намерения на счет Бейонсе. Он будет бороться за продолжение их супружеской жизни, так как певица - это родственная душа рэпера.

Прессой часто освещались отношения между Джей Зи и Бейонсе, как не самые благоприятные. Фанаты вели свое расследование их семейной жизни. Акцент делался на изменах в браке. В своем творчестве оба селебрети делали не раз акцент на этой проблеме. Но, вопреки всему, звезды борются с этим явлением и стараются сохранить свои отношения, особенно учитывая рождение двойни в их семье. Со слов Джей Зи, они с супругой ни на миг не перестают бороться за благополучие своей семьи и сохранение любви. Так как учитываются интересы не только двоих взрослых, но и малюток. Они считают, что дети должны увидеть счастливыми своих родителей, а не их развод. Малыши просто не могут страдать, из-за непонимания своих родителей, которые не удосужились сделать шаги на встречу друг к другу.