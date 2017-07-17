Певица Бейонсе покорила фанатов полуобнажённой грудью

Популярная американская певица Бейонсе является редкой гостьей в различных социальных сетях. Однако недавно артистка сделала исключение и опубликовала в Сети снимок, где поразила фанатов полуобнажённой грудью.

Бейонсе на своей личной страничке в соцсети Instagram опубликовала совместный снимок со своим супругом, где позирует в достаточно откровенном платье. При этом поклонники совсем не заметили на певицы признаки нижнего белья. Бейонсе блистала в черном платье в пол и покорила поклонников со всего мира своим очень глубоким декольте, которое обнажило грудь знаменитости.

Всего за пару часов фотография Бейонсе в Instagram набрала более трех миллионов отметок «Мне нравится» и почти 50 тысяч восторженных комментариев.