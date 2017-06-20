В Грузии Данила Козловский спас бездомного щенка

Пользователи Сети активно обсуждают добрый поступок, совершенный Данилой Козловским во время его отдыха в Грузии. Там, актер и его возлюбленная Ольга Зуева подобрали с обочины продрогшую собачку, которую Козловский назвал Грузией.

В своем Instagram Данила Козловский разметил пост, в котором рассказал о появлении собаки. Актер и его возлюбленная Ольга Зуева увидели у обочины дороги маленького щенка. Пара ехала по трассе в Грузии, все происходило за несколько часов до Нового года.

Козловский и Зуева решили подобрать щенка, чтобы отдать его кому-то из знакомых. Однако, за несколько дней они настолько полюбили маленького пса, что решили оставить животное себе. Собачку назвали Грузией, в сокращении Козловский называет ее Грушей.

Своим постом Данила Козловский привлек внимание пользователей к вопросу бездомных животных. Также актер признался, что давно хотел собаку и подумывал купить щенка лабрадора. Теперь же Козловский утверждает, что нет разницы между породами, так как больше любви и радости принесет щенок, спасенный от голода и гибели.