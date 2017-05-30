Создители фальшивого порно со звездами добрались до Николаса Кейджа

Пользователи популярного приложения для создания фальшивого порно с участием звезд смогли «переснять» фильм и сделать главным его героем Николаса Кейджа. Юристы многих звезд уже заявили о незаконности создания порно, теперь пользователи решили вставлять Кейджа во все фильмы.

Как стало известно, благодаря технологии нейросетей можно создавать не только эротические фильмы с изображением звезд шоу-бизнеса и Голливуда. Новое приложение уже применили в сфере фильмов менее эротического содержания.

Так, пользователи смогли сделать Николаса Кейджа участником фильма «Терминатор». Многие оценили идею и стали «переснимать» другие картины, делая Кейджа исполнителем одной из ролей.

Порнография с участием звезд уже успела встревожить популярных людей. Юристы знаменитостей заявили, что распространение порнофильмов со звездами может стать преступлением. В случае опубликования таких видео автор роликов признается виновным в распространении информации, которая порочит честь мировых селебрити.