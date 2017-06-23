Максакова простилась с отцом через видеоролик

В течение года в семье известного политика и музыканта Марии Максаковой произошло два трагических события - гибель мужа и смерть отца. Проститься с отцом Мария не успела, в память о нем она сняла видеоролик..

На подмосковной даче, во время празднования новогодних праздников, у Петера Андреаса Игенбергс случился инсульт. Мужчина оказался полностью парализован. За ним ухаживал Серафим – семейный сподвижник по хозяйству, который воспитывал еще маленькую Машу.

Мария Максакова выложила прощальное видео на странице в социальных сетях и фотографии с папой и мужем Денисом Вороненковым. Певица выразила благодарность за поддержку всем своим поклонникам и отметила, что с ее стороны все комментарии будут прочитаны, но отвечать на них она не сможет.

Для отца Марии, брак с ее матерью Людмилой Максаковой был вторым. В 1974 году они познакомились в Москве. Петер Андреас Игенбергс имел латышские корни, но был гражданином ФРГ, он занимался физико-математическими науками. Мать – актриса.