Сергей Шнуров и Всеволод Чаплин адресовали друг другу стихи

На сегодняшний день рэп-батлы на территории России стали обыденной вещью и ими никого уже не удивить. На этот раз между собой «сразились» скандально известный исполнитель Сергей Шнуров и протоирей. Сергей Шнуров и Всеволод Чаплин адресовали в адрес друг друга стихотворения, в которых выразили отношение к своему оппоненту.

Напомним, что началом инцидента послужило то, что Чаплин раскритиковал творчество Шнурова из-за употребления им большого количества нецензурной лексики, заявив, что ему грозит ад за подобное творчество.

Как рассказал Чалин, употребление подобной лексики является недопустимым со сцены. В то время как одни боялись, протоирей заявил прямо, что если Шнуров не решит раскаяться, то ему грозит попадание в ад.

На подобное заявление Шнуров отреагировал довольно быстро, опубликовал на страничке своего аккаунта в Instagram поэтический ответ.