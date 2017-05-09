Солист "Иванушек" прокомментировал заявление Бузовой о "Икс-Икс-Икс Победе"

Солист популярной группы «Иванушки Internetional» Андрей Григорьев-Апполонов, который довольно хорошо знаком с известной телеведущей Ольгой Бузовой, во время эфира на одной из радиостанций заявил, что артистка всего лишь ошиблась. Отметим, что ранее скандальная певица прочла название йошкар-олинского дворца ХХХ-летия Победы как «Икс-Икс-Икс Победы».

Как рассказал Апполонов, он считает, что Ольга всего лишь ошиблась. Ведь если поклонники просмотрят его стену в Instagram, то заметят, что он изначально сказал, что едет на радиостанцию 98.4 FM, а после чего ему пришлось уже изменять и говорить «Опс!», в то время как второе сообщение уже было исправлено. Так и Ольга могла тоже ошибиться.

Напомним, что немного ранее известная певица Ольга Бузова сообщила о своем выступлении в Йошкар-Оле, сделав анонс предстоящего мероприятия, назвав при этом Дом культуры «Икс-Икс-Икс Победы». Подобное заявление было сделано на ее Stories, впоследствии удаленном.