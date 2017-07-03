Известная певица Анна Седокова рассказала о болезненном опыте в отношениях. По её словам, они напоминали её сети, и знаменитость смогла почувствовать себя «на воле», только оставив всё.

«Он обижал меня, потом просил прощения. Он делал мне больно, унижал, но потом унижался сам и просил все вернуть. Я все понимала, но не знала, почему не ухожу», - поделилась Анна Седокова в Instagram. Она подчеркнула, что долго оправдывала этого мужчину, считая себя несостоятельной или его жизнь слишком сложной. Однако певица смогла уйти, ничего с собой не взяв, чтобы успеть это вообще сделать и «выжить».

О ком шла речь, Анна Седокова не уточнила. Поклонницы оценили проникновенный пост своей любимицы, рассказывая о подобных ситуациях в своей жизни. Некоторые также восхитились красивому слогу Анны Седоковой, порекомендовав ей попробовать себя в качестве писательницы, как сообщает «Версия Инфо».