Наталья Рудова примерила образ Харли Квинн

Популярная российская актриса Наталья Рудова снялась в образе популярного персонажа из фильма «Отряд самоубийц» - Харли Квинн. Роли девушки стали массово сравнивать с Марго Робби.

«Ммм, сексуальная, очень жаркая фотосессия», - написала одна из подписчиц. Другие пользователи Instagram стали поддерживать такое перевоплощение Рудовой. Актриса полностью скопировала легендарный снимок Марго Робби, сделанный во время премьеры «Отряд самоубийц».

Поклонники заметили, что по характеру Рудова также похожа на персонажа комиксов DC. «Та вы похожи даже, такие же игривые, любите совершать сумасшедшие поступки и не боитесь препятствий на своем пути», - написала одна из подписчиц актрисы. Образ голливудской звезды всего за час после публикации снимка оценили более 10 тысяч человек.