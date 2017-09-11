СМИ: Мелания Трамп узнала об измене и не ночует в Белом доме

Жена американского президента Мелания Трамп узнала об измене мужа и не ночует в Белом доме. Об этом распространили информацию западные СМИ.

Американские издания смогли вычислить все передвижения первой леди США. Оказалось, что Мелания Трамп уже несколько дней не ночует в резиденции президента в Вашингтоне и переехала в гостиницу. До этого также жена американского лидера нигде не была замечена при официальных и неофициальных встречах.

Поводом подобного поведения Мелании Трамп могла стать просочившаяся в прессе информация о сексуальной связи миллиардера Дональда Трампа с актрисой порнографического жанра Стефани Клиффорд.

Звезда фильмов для взрослых несколько лет назад дала интервью, что имела одноразовую связь с нынешним президентом США. Побоявшись распространения нежелательной информации, Трамп даже заплатил за молчание порноактрисе крупную сумму денег, однако правда неожиданно вылезла наружу.