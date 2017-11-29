Сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в Москве

Старший сын знаменитого режиссера Олега Табакова - Антон, решил продать ресторанный бизнес в Москве и перебраться к семье за границу. О причинах своего поступка он рассказал во время интервью.

Антон Табаков распрощался со многими заведениями общественного питания. Среди них можно отметить созданный 25 лет назад арт-клуб "Пилот", ставший одним из первых современных мест для собраний "сливок общества". Ранее предприниматель самостоятельно вел дела и участвовал в принятии решений, однако теперь накопились причины, вынудившие его распродать сети.

Главным поводом для этого бывший владелец считает тот факт, что его домочадцы вот уже семь лет обитают во французской квартире. Сейчас младшие дочери Антонина и Маруся находятся в ранимом возрасте, когда им необходимо внимание отца. До недавнего времени Антон Табаков регулярно улетал в российскую столицу по вопросам бизнеса.

Бизнесмен отметил, что начал работать с шести лет, когда впервые начал сниматься в кино. Это было в далеком 1966-м году. По мнению Антона Табакова, он заслужил право "побыть безработным".