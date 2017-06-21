Сын Максима Галкина предпочитает слушать Linkin Park

Популярный российский артист Максим Галкин побывал вместе со своими детьми Гарри и Лизой в театре имени Маяковского в Москве. Во время поездки выяснилось, что сын юмориста и Примадонны любит слушать Linkin Park.

Семьёй они посетили спектакль «Мама-Кот», который понравился Гарри и Лизе. Во время всей поездки Галкин не отставал от камеры, задавая постоянно вопросы детям. Когда Гарри сидел с наушниками в ушах, папа стал интересоваться, что именно слушает сын знаменитого артиста и Примадонны.

Поклонникам такой вкус юной звезды российского шоу-бизнеса понравился. Многие подчеркнули, что в будущем с такими успехами Гарри пойдет по стопам Аллы Пугачёвой и начнёт петь. Таким примером уже является внук Примадонны Никита Пресняков, та и большинство членов семьи – артисты с хорошим голосом. Даже Максим Галкин способен пародировать голоса многих певцов, после чего сложно отличить их от оригинала.