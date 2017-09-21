Андрей Разин слил в Сеть архивные фото Пугачевой

Продюсер Андрей Разин слил в Сеть архивные фото исполнительницы песен Аллы Пугачевой. На разных снимках можно увидеть певицу рядом с другими звездами 1995 года.

В социальной сети Instagram появился архивный снимок, автором которого является знаменитый продюсер и создатель «Ласкового мая» Андрей Разин. Изображение сделано в середине 1990-х годов и на нем можно лицезреть Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву вместе с Филиппом Киркоровым и Владимиром Пресняковым-младшим.

Поклонники сразу отметили, что в то время все казалось по-другому. Сейчас спустя время можно сопоставить внешность любимых артистов и сделать определенные выводы. Большинство пользователей заявило, что сейчас певица выглядит даже лучше, чем 23 года назад.

Напомним, что снимок сделан примерно в то время, когда Пугачева вышла замуж за Киркорова. Сейчас артистка живет в счастливом браке с юмористом Максимом Галкиным. У них есть общие дети и фото с совместных мероприятий можно периодически увидеть в интернете.