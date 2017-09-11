В метро Москвы Ренату Литвинову не узнали без макияжа

В метро Москвы пассажиры не узнали Ренату Литвинову, которая появилась среди них без макияжа. Об этом знаменитость сообщила на своем Instagram 24 января.

На своей странице Рената Литвинова разместила видеозапись со станции "Бауманская", которую посетила, облачившись в черную куртку с большим капюшоном и платком под ним. Она сообщила, что спустилась в подземку для изучения обстановки перед запланированными съемками. По словам режиссера, она давно хотела провести съемки в столичном метрополитене и в настоящее время занимается его изучением путем непосредственного погружения в атмосферу.

На ролике Рената Литвинова проехалась в вагоне, вышла на платформу и поднялась по эскалатору. За все время ни один человек не обратил на неё внимания и не признал знаменитость. Подписчики с негодованием восприняли этот факт. Некоторые отметили, что никто из пассажиров просто не ожидает встретить "Богемную Леди" в час-пик, а потому не приглядывается к окружающим.