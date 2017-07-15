С Дианой Шурыгиной теперь можно переспать за криптовалюту

С уроженкой Ульяновска Дианой Шурыгиной теперь можно «переспать» за криптовалюту. В продаже в Сети появилась секс-кукла в образе скандально известной девушки.

В России намерены создать куклу для сексуальных утех в образе ставшей в последнее время знаменитой Дианы Шурыгиной. Для этого уже поданы все необходимые документы для производства секс-игрушки.

Создатели продукта отмечают, что подобный бизнес может иметь довольно большой успех и скоро услуги по сексу с искусственными женщинами станут реальностью сразу в нескольких городах страны.

Примечательно, что среди первых кукол создадут прообраз Шурыгиной, но звезда телевизионных ток-шоу будет стоить в два выше, чем обычная надувная модель. Известно, что плата за услуги будет исчисляться в криптовалюте. Стоимость одного часа знакомства с продуктом в виде Шурыгиной обойдется примерно в три с половиной тысячи рублей. Другие секс-куклы намерены продавать клиентам в два раза дешевле (примерно за 2 тысячи рублей).

Отмечается, что все секс-работницы будут сделаны из качественных материалов - силикона, что придаст дополнительной реалистичности происходящему.