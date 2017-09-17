Александр Серов поделился с Кудрявцевой личной жизнью

Знаменитый певец Александр Серов поделился с телеведущей Лерой Кудрявцевой личной жизнью. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram.

Российский популярный певец 1980-х годов Александр Серов пришел на телепередачу Леры Кудрявцевой, чтобы рассказать телезрителям, среди которых немало его поклонников, неизвестные подробности своей личной жизни. Радостью о встрече с артистом поделилась со своими подписчиками сама Кудрявцева в социальной сети Instagram.

Беседа шла на различные темы, однако больше всего внимание Серов уделил взаимоотношениям с отцом, которого он не видел 25 лет. Певец рассказал Кудрявцевой, как прошла его встреча с родственником и как сложились дальнейшие семейные отношения.

Ранее наш новостной портал рассказывал о том, что Лера Кудрявцева похвасталась в Сети новогодними снимками с молодым мужем.