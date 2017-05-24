Илья Яббаров желает проверить свое отцовство ДНК-тестом

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Илья Яббаров желает прорить свое отцовство относительно дочери Владиславы при помощи ДНК-теста. Об этом он заявил во время интервью.

Телевизионная знаменитость сообщил, что начал сомневаться в верности бывшей супруги после многочисленных высказываний его друзей и знакомых. Многие из них в один голос утверждают, что благоверная зачала ребенка от другого мужчины.

Илья Яббаров отметил, что когда его девушка забеременела, у него был этап частых командировок. После одной из поездок она рассказала возлюбленному о своем положении и вместе со своей матерью начала настаивать на женитьбе. Теперь же Илья Яббаров намерен развеять все подозрения посредством генетического сравнения.

Аудитория, следящая за событиями вокруг "Дом-2", недовольна таким решением телезвезды. Многие пользователи в социальных сетях считают, что таким образом мужчина желает получить дополнительный пиар, при этом совершенно не заботясь о последствиях для дочери. Они напоминают, что Илья Яббаров оставил Владиславу несколько лет назад и с тех пор задолжал более 200 тысяч рублей за алименты.