12-летняя дочь сравнялась с Волочковой по размеру одежды

12-летняя дочь Анастасии Волочковой - Ариадна, сравнялась с ней по размеру одежды. Об этом балерина сообщила на своей странице в Instagram.

На снимке Ариадна находится в комнате, где размещен обширный гардероб мамы. Подросток роется в ворохе нарядов, сложенных в ящике, и в момент съемки как раз извлекала одну из вещей. Анастасия Волочкова сообщила, что они собирались на "совместный концерт". Звезда отметила, что у девочки есть возможность выбрать несколько из 30 маминых купальников, которые ей уже впору. Анастасия Волочкова добавила, что несмотря на сложный выбор - они с дочкой справятся с задачей.

По неизвестной причине, для этой публикации автор отключила возможность оставлять комментарии. Однако снимок появился на других ресурсах, где пользователи активно обсудили ситуацию. Многие отметили, что Анастасии Волочковой стоит больше времени уделять воспитанию дочери, и осудили её за столь вольное поведение.