Участник скандального телешоу Саймон Марданшин стремится покинуть «Дом-2» из-за депрессии. Молодой человек пожаловался, что ему не разрешают этого сделать организаторы проекта.

Участник реалити-шоу Саймон Марданшин решил для себя, что не намерен долгое время оставаться в скандальном проекте. Он попросил организаторов пойти ему навстречу и дать возможность хотя бы уехать с замкнутой съемочной площадки «Острова любви» и передислоцироваться в более привлекательное место – Поляну. В противном случае, он может и полностью покинуть проект. Об этом он уже не в первый раз намекает на странице в социальной сети Instagram.

Молодой человек признался, что готов участвовать в проекте «Свадьба на миллион» с Леной Хроминой или дать возможность уйти из «Дома-2» с этой девушкой. Однако сама Хромина не намерена покидать телепроект с малознакомым парнем, с которым встречается всего неделю.

Ранее наш портал новостей сообщал, что участница «Дом-2» Виктория Яковлева заложила ради проекта личные вещи и хотела строить отношения с Марданшиным.